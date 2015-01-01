«Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению виртуализации zVirt

Высокотехнологичное ИТ – подразделение «Норникель Спутник», оказывающее экспертную поддержку предприятиям лидера российской горно-металлургической отрасли, ввело в эксплуатацию отечественную платформу виртуализации zVirt разработчика Orion soft в рамках процесса импортозамещения. Компания снижает негативное влияние ухода западных вендоров: создает фундамент для будущего развития ИТ-сервисов и намерена развивать инсталляции по всем филиалам.

Компания — ведущий участник цифровой трансформации промышленности в России. С 2015 года активно инвестирует в технологическое развитие и импортозамещение, внедряя ИИ-системы, отечественные разработки в сфере робототехники, инфраструктурного программного обеспечения (ПО).

Программа технологического развития компании включает масштабную реновацию ИТ-систем. Одной из ее приоритетных задач в 2022 году стал выбор платформы виртуализации как основополагающего компонента ИТ-инфраструктуры, способного заменить ушедшие из России решения. Поэтапный процесс выбора корпоративного стандарта эксперты «Норникель Спутник» остановили на системе zVIrt, и в 2023г. совместно с вендором удалось привести инсталляцию в соответствие с требованиями компании и ввести в эксплуатацию.

«В компании идет процесс замещения санкционно независимым ПО. Развитие ИТ-систем на отечественных ОС должно сопровождаться размещением на отечественной виртуализации – ИТ-инфраструктура адаптируется к ситуации и таким образом мы получаем полноценный эффект от импортозамещения. Кроме того, для нас наличие полноценной поддержки напрямую от вендора — важная часть управления рисками. Мы намерены получить опыт работы zVirt под нагрузкой и развивать отечественные решения в дальнейшем с учётом особенностей нашего ИТ – ландшафта» — рассказала Виктория Повелицина, руководитель бизнес направления ИТ-инфраструктуры Московского филиала «Нортех» «Норникель Спутник».

Сегодня zVirt является третьей платформой виртуализации, внедренной в эксплуатацию «Норникелем» в собственных ЦОД, и первой из отечественных. Кластер разделен на две составляющие и развернут на 9 физических хостах, работает совместно с блочной системой хранения данных, SAN-сетями.

В дальнейшем компания планирует наращивать мощности отечественной виртуализации zVirt для размещения реновируемых ИТ-систем, которые мигрируют на отечественные операционные системы. В планах на 2025 год — масштабирование опыта внедрения на филиалы: новая инсталляция в Заполярном филиале.

«Мы видим, что сегодня для enterprise-заказчиков в приоритете стабильность работы решения под нагрузкой и в долгосрочной перспективе. Поэтому держим фокус на возможностях масштабирования архитектуры продукта и регулярных обновлениях, которые делают систему более функциональной и надежной. Например, в недавно вышедшем релизе zVirt 4.2 мы реализовали дублирование Hosted Engine, которое обеспечивает высокую отказоустойчивость узла управления кластером. Под одним Hosted Engine в zVirt, как показало наше тестирование, может работать 3500 хостов. В дальнейшем сотрудничестве с "Норникелем" готовы к любым задачам по масштабированию и гарантируем, что компания получит продукт, соответствующий всем технологическим требованиям ИТ-систем», — говорит Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.