ОТЭКО модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью российской платформы виртуализации zVirt

Компания ОТЭКО, портовый оператор России, внедряет российскую платформу zVirt для безопасного управления средой виртуализации. Решение разработчика Orion soft обеспечит технологическую независимость ключевых бизнес-процессов ОТЭКО.

ОТЭКО — один из крупнейших частных инвесторов в портово-промышленную инфраструктуру юга России. На Таманском полуострове Краснодарского края компания создала индустриально-портовый хаб мирового уровня, расширив южный коридор российского экспорта.

При выборе стратегии развития ИТ-инфраструктуры ОТЭКО оценила ограничения, связанные с использованием зарубежных продуктов. Необходимость миграции на отечественное решение определили такие факторы, как отсутствие технической поддержки, вопросы безопасности и невозможность масштабирования иностранного ПО под задачи бизнеса.

Специалисты ОТЭКО провели тестирование пяти платформ виртуализации российской разработки. Главным преимуществом zVirt стала простота самостоятельного развертывания системы силами внутренней ИТ-команды компании. Это существенно облегчило процесс внедрения.

«При выборе решения для нас были важны не только количественные характеристики, но и простота внедрения, качество технической поддержки и удобный интерфейс, который оказался максимально понятным и схожим с привычным нам интерфейсом западных продуктов, — комментируют Николай Близнюк, руководитель управления информационной вычислительной инфраструктуры и Алексей Пахотин, начальник отдела развития ИТ-инфраструктуры ОТЭКО. — Платформа от Orion soft продемонстрировала максимальное соответствие всем требованиям, в том числе по качеству сопровождения проекта. Время реакции техподдержки на запросы составляет около 20 минут, а все задачи отрабатываются в режиме реального времени при постоянном взаимодействии со специалистами вендора».

Особую значимость проект приобретает в контексте масштабных планов развития ОТЭКО. Они включают строительство нового производственного комплекса на Таманском полуострове. В рамках масштабирования ИТ-инфраструктуры планируется увеличение серверных мощностей в несколько раз: с 6 до 28 стоек на площадке в Тамани и с 4 до 12 стоек в московском офисе.

На текущем этапе ОТЭКО реализует проект резервного модульного центра обработки данных, где в качестве платформы виртуализации также используется zVirt. Новый ЦОД на 6 стоек серверного оборудования обеспечивает работу дублирующих инфраструктурных сервисов компании.

«Успешное внедрение и использование zVirt в ОТЭКО подтверждает готовность платформы к работе в условиях повышенных требований к стабильности, безопасности и надежности. Важно и то, что заказчик может самостоятельно развернуть решение и масштабировать инфраструктуру в соответствии с меняющимися потребностями. Этот проект показывает, что важным преимуществом на рынке виртуализации становится не только функциональность, но и простота взаимодействия с продуктом, понятный пользовательский интерфейс, подробная документация и база знаний в открытом доступе», — подчеркивает Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.